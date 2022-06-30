Россиянам рассказали, как выбрать спелый арбуз Аналитик в сфере плодоовощного рынка Козий: выбрать спелый арбуз можно по кожице, хвостику и звуку при постукивании

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выбрать спелый арбуз можно по кожице, хвостику и звуку при постукивании, сообщила гендиректор информационного агентства FruitNews Ирина Козий изданию Lenta.ru. Кожица должна быть гладкой, без повреждений и лишних пятен, с яркими зелёными полосками, а хвостик — сухим.

У арбуза есть светло-жёлтое пятно на том боку, которым он касается земли. Чем более контрастное и ярко выраженное это пятно по отношению к остальному арбузу, тем больше это демонстрирует спелость плода. <...> На самом деле звук должен быть средним между глухим и звонким, слишком глухой означает, что арбуз не дозрел, слишком звонкий может значить, что перезрел, — сказала Козий.

Она добавила, что проверять арбуз на количество нитратов и вредных веществ, прокалывая его «псевдоприборами», бесполезно, так только заносятся внутрь микроорганизмы. Определить наличие нитратов и пестицидов можно в лаборатории.

Врач-эндокринолог Оксана Михалева ранее заявила, что фрукты и ягоды, которые содержат большое количество воды, в том числе арбузы, могут стать опасными, так как быстро портятся. Летом в них быстро размножаются опасные бактерии, поэтому съедать эти продукты следует сразу после их сервировки.