Названы вызывающие отравление летние продукты Эндокринолог Михалева назвала вызывающие отравление летние продукты

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Врач-эндокринолог Оксана Михалева заявила, что фрукты и ягоды, которые содержат большое количество воды, могут стать опасными для человека, так как они быстро портятся. Эксперт пояснила, что высокая температура окружающей среды лето способствует быстрому размножению опасных бактерий, а также накоплению токсичных продуктов их жизнедеятельности. Она посоветовала съедать эти продукты сразу после их сервировки, пишут «Известия».

К ним относятся арбузы, дыни, абрикосы, персики, черешня, клубника, то есть большинство сезонных ягод и фруктов. При несоблюдении условий хранения и транспортировки высок риск микробного обсеменения таких продуктов, — поделилась Михалева.

Она также порекомендовала тщательно промывать купленную зелень, так как она может быть источником заражения болезнетворными бактериями, гельминтами, лямблиями и даже вирусом гепатита А.

Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова ранее рассказала о том, что самыми опасными летними напитками являются охлаждённый кофе, смузи и молочные коктейли. Эксперт пояснила, что кофе в любом виде может спровоцировать изжогу, а холодные напитки не подходят больным хроническим панкреатитом. Она добавила, что большое потреблении клетчатки вместе со смузи может спровоцировать раздражение кишечника.