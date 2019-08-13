https://static.news.ru/photo/008be548-be60-11e9-bf3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Роскачество дало рекомендации по выбору качественного вина. Специалисты перечислили основные признаки, по которым можно определить качество напитка.

В первую очередь вино должно быть чистым и прозрачным по цвету. Даже насыщенные красные вина при взгляде на просвет должны быть прозрачными и «без посторонних включений», — утверждают эксперты.

В организации рекомендуют избегать вина с видимым осадком и «хлопьями». Молодое белое вино должно быть почти бесцветным, допускается лишь лёгкий зеленоватый или лимонный оттенок. Если вино обладает насыщенным жёлтым цветом, то употреблять его уже нельзя. По словам экспертов, такой напиток может быть опасен для организма, поскольку уже окислился.

Что касается красного вина, то его ненатуральность может выдать запах варёной свёклы. Его наличие свидетельствует о нарушениях гигиены на винодельне. Большой проблемой, по словам специалистов, может стать запах мокрого картона, который исходит от пробки. Он может полностью перебить аромат напитка. этого не могут избежать даже производители элитных вин.

Его вызывает вещество трихлоранизол, которое поражает натуральную пробку, изготавливаемую из коры дуба особой породы, растущей в Испании и Португалии, — пояснили в Роскачестве.

Ранее News.ru писал, что медики развеяли миф о пользе красного вина для здоровья. По данным врачей, бокал вина в день не способен снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы сохранить здоровье сердца, необходимо заниматься спортом, не злоупотреблять вредными привычками и получать положительные эмоции.