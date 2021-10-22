Россиянам рассказали, как уберечь накопления от мошенников

Соблюдение простых правил поможет обезопасить сбережения от мошенников. Об этом РИА Новости рассказал глава международной платёжной системы Visa в России Михаил Бернер. Он отметил, что сегодня данные банковской карты гражданина могут стать известны злоумышленникам, только если тот сам раскроет их по неосторожности.

Этого легко избежать, если помнить простые правила: никогда и никому не передавать данные своей платёжной карты, пин-код и трёхзначный код на обратной стороне карты, коды подтверждения из СМС, — сказал собеседник агентства.

Бернер также указал, что уровень мошенничества с банковскими картами в России один из самых низких в мире. По его словам, это объясняется значительными инвестициями платёжных систем и банков в безопасность.

Ранее глава АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин рассказал о способах мошенников определить баланс карты жертвы. Самым простым из них является выполнение операции оплаты с помощью всех украденных данных карты. Кроме того, уточнить баланс можно через СМС на номер банка или позвонив оператору банка: для этого зачастую достаточно номера карты и таких дополнительных параметров, как дата рождения или номер паспорта.