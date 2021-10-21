Россиянам рассказали, как мошенники могут узнать баланс чужой карты

Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин раскрыл способы мошенников определить баланс карты жертвы. По его словам, большая часть конфиденциальных банковских данных компрометируется за счёт новых удобных сервисов, пишет агентство ПРАЙМ.

По данным компании, наиболее простым способом является выполнение операции оплаты с помощью всех украденных данных карты. Подбор из нескольких сумм или оплаты с отменой позволяют злоумышленникам выяснить баланс карты. Кроме того, уточнить баланс можно через СМС на номер банка или позвонив оператору банка: для этого зачастую достаточно номера карты и таких дополнительных параметров, как дата рождения или номер паспорта.

По словам эксперта, большая часть конфиденциальных банковских данных компрометируется за счёт новых удобных сервисов, а многие зачастую сами передают свои данные мошенникам.

Мы привыкли к тому, что хорошие сервисы — быстрые сервисы, но зачастую в такой быстроте может скрываться какая-то фатальная ошибка, которой могут воспользоваться злоумышленники и узнать номера карт и Ф. И. О. по номеру телефона, баланс карт, доступные лимиты и другие финансовые параметры, — поясняет специалист.

Ранее специалисты Group-IB сообщили, что кибермошенники во время пандемии коронавирусной инфекции стали воровать с банковских карт в шесть раз чаще, чем раньше. В июне 2020 года количество случаев воровства с банковских карт возросло до 400–600. Чаще всего мошенники обманывают с помощью создания поддельного интернет-сайта магазина. Ничего не подозревающий покупатель, завершая покупку, вводит данные своей карты, и средства отправляются переводом к мошеннику.