Россиянам рассказали, как справиться со стрессом на фоне тревожных новостей Психолог Толоконина объяснила, как справиться со стрессом на фоне тревожных новостей

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Психолог Александра Толоконина рассказала, как справиться со стрессом на фоне растущего количества тревожных новостей. Эксперт отметила, что следует ограничить число внешних источников информации, но оставить при этом один-два информационных канала, которым человек доверяет. Она добавила, что необходимо поддерживать коммуникацию с людьми, которые не вызывают дискомфорт, пишут «Известия».

Старайтесь впускать в свой социальный круг только тех, кто не поддается панике и остается в балансе. Хорошим дополнением станут простые тренировки, медитации или дыхательные практики, — посоветовала Толоконина.

Она также указала на то, что в нестабильное время важно сохранять стабильность в повседневных вещах, поэтому по возможности следует ложиться и вставать в одно и то же время.

Врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова ранее рассказала, что избыточный высокоуглеводный рацион является самой вредоносной угрозой печени. Эксперт добавила, что наиболее опасными для печени продуктами являются сладости, чрезмерное количество фруктов, круп и хлеба. Тихомирова при этом уточнила, что речь идет о совокупности употребления этих продуктов.