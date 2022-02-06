Россиянам рассказали, как собрать ртуть из разбитого градусника

Ртуть легко впитывается в волокна ткани и остаётся там надолго, поэтому для сбора этого химического элемента лучше надеть одежду, которую не жалко выбросить. На ноги следует надеть бахилы, а на руки — полиэтиленовые нарукавники, сообщает РИАМО.

Окна в комнате, где разбили градусник, лучше открыть, чтобы во время уборки не дышать концентрированными парами ртути. При этом надевать медицинскую маску смысла нет: для того, чтобы улавливать ртутные пары, необходим специальный респиратор или противогаз. Активное проветривание поможет гораздо лучше, — пишет издание.

Для сбора ртути лучше всего подойдут влажные тряпки, салфетки из нетканого материала или вата. Также для этого понадобится пластиковая бутылка с завинчивающейся крышкой. Ткань с налипшими на неё ртутными шариками нужно аккуратно сложить в бутылку и закрыть крышку. По данным СМИ, собирать ртуть нужно очень аккуратно, так как жидкий металл легко попадает в мелкие трещины и щели: например, в швы ламината. Чтобы извлечь её оттуда, придётся снимать часть напольного покрытия.

Ранее терапевт высшей категории Алексей Водовозов объяснил, почему не стоит безоговорочно доверять градусникам. По его словам, процедура измерения температуры в общественных местах не всегда даёт верный результат и порой выполняется неправильно.