Россиянам рассказали, как правильно восполнить дефицит йода В Роспотребнадзоре посоветовали для баланса йода употреблять морскую капусту и йодированную соль

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Человеческий организм получает йод из морской капусты, трески, тунца, креветок и других морепродуктов, сообщает «МК в Красноярске» со ссылкой на информацию регионального управления Роспотребнадзора. Также этот полезный микроэлемент содержится молочных продуктах и зерновых. Кроме того, специалисты советуют заменить обычную поваренную соль на йодированную.

Как сообщает издание, в ведомстве напомнили, что йод является одним из важнейших микроэлементов в человеческом организме. Его нормальный уровень обеспечивает правильное функционирование щитовидной железы и выработку гормонов тироксина и трийодтиронина. Йод необходим для роста и дифференцирования клеток всех тканей. Этим элементом богаты морепродукты, кроме того, специалисты рекомендуют использовать йодированную поваренную соль вместо обычной.

Наиболее часто с нехваткой йода сталкиваются дети, подростки, беременные и кормящие матери, отметили в ведомстве. Так, у подростков дефицит этого микроэлемента может привести к задержке роста, трудностям с памятью, сильной утомляемости и к снижению иммунитета. У взрослых нехватка йода может спровоцировать нарушения в репродуктивной функции и интеллектуальной сфере.

Ранее онколог Максим Юдин рассказал, что радиоактивный йод используется при лечении рака щитовидной железы, главными симптомами заболевания являются увеличение объема шеи и изменение голоса. Эксперт добавил, что в группу риска по заболеванию входят люди старше 40 лет.