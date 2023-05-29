Названы главные симптомы рака щитовидной железы Онколог Юдин: главным симптомом рака щитовидной железы является увеличение объема шеи

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Онколог Максим Юдин рассказал «Мосленте», что главными симптомами рака щитовидной железы являются увеличение объема шеи и изменение голоса. Эксперт добавил, что у заболевшего возникают трудности с глотанием, стойкое увеличение лимфатических узлов на шее и боль в горле, которая никак не связана с ОРВИ или гриппом. Специалист отметил, что у женщин данное заболевание встречается чаще, чем у мужчин.

Врачи всегда говорят о комплексе причин, в числе которых генетическая предрасположенность, воздействие высоких уровней радиации и пол — у женщин рак щитовидной железы встречается чаще, чем у мужчин, что может быть связано с женским половым гормоном эстрогеном, — сказал Юдин.

По его словам, в группе риска по заболеванию входят люди старше 40 лет. Для лечения используются не только хирургические методы, но и радиоактивный йод.

Нутрициолог Елена Свиридова ранее рассказала, что прогулки, горячая ванна и разговоры с близкими могут помочь избавиться от эмоционального переедания. Эксперт пояснила, что на фоне проблем и стресса человек может начать «заедать» свои эмоции с помощью приемов пищи. Она предупредила, что такое переедание называется психологическим и с ним «крайне сложно справиться самостоятельно». По ее словам, для избавления от этой вредной привычки может помочь проработка негативных эмоций, которые вызывают чувство голода.