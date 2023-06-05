Россиянам рассказали, как обезопасить себя при нанесении татуировки Дерматовенеролог Петраш посоветовала серьезно подходить к выбору тату-салона

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Чтобы обезопасить себя при нанесении татуировки, следует серьезно подойти к выбору мастера и салона, посоветовала врач-дерматовенеролог Надежда Петраш. В разговоре с «Москвой 24» она рассказала, что стоит присмотреться к тому, как в студии утилизируют и расходуют одноразовые инструменты. По словам врача, при несоблюдении санитарных условий возможна передача гепатита В и С, ВИЧ, вирусных и бактериальных инфекций, а также контагиозных моллюсков.

Очень важно наличие одноразовых стерильных инструментов в салоне. Если вы видите, что в точке есть желтый контейнер, — это хороший знак. Значит, в этом месте правильно утилизируют и расходуют одноразовые инструменты, — подчеркнула специалист.

Петраш предупредила, что в некоторых случаях существует риск развития аллергической реакции. Это связано с содержанием в красителях микродозы металлов, таких как кадмий, хром, ртуть, железо и титан. Чаще всего аллергию вызывает пигмент красного цвета.

Врач отметила, что тату-мастер должен обладать базовыми знаниями о строении кожи. При нанесении татуировки он должен не касаться родинок и образований. Если специалист затрагивает их иглой, существует риск перерастания в меланому и развития рака.

Петраш посоветовала осознанно подходить к решению сделать татуировку, чтобы позже не пришлось сводить рисунок. По ее словам, удаление может спровоцировать различные процессы, в том числе рубцевание и нарушение цвета кожи. Врач предупредила, что кожа не вернется к первоначальному виду, а процесс сведения займет много времени.

Тату-мастер Владимир Ермак ранее посоветовал отказаться от нательных изображений, относящихся к тюремному миру, запрещенным в РФ организациям, нацизму, расизму, а также от провокационных фраз. По его словам, некоторые татуировки могут представлять смертельную опасность.