Россиянам рассказали, как не потерять багаж в аэропорту

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в беседе с «Москвой 24» дал совет, как не потерять багаж в аэропорту.

Эксперт рекомендует в первую очередь как-то пометить свои вещи. В частности, можно прикрепить на них бирки с фамилией или определённые элементы, чтобы быстро распознать свою собственность.

Есть ещё один простой способ: надеть на чемодан чехол с какой-то красивой картинкой, по которой его легко будет идентифицировать, — отметил Зотов.

Он также напомнил, что чемодан может случайно взять с ленты другой пассажир. Поэтому очень важно сверять на чемоданах бирки, которые прикрепляются сотрудниками аэропорта при регистрации.

В случае если вещи всё-таки потерялись, то следует по прилёте обратиться на стойку потери багажа, которая есть во всех аэропортах. Там пассажиру нужно поставить отметку в билете, что вещи пропали с такого-то рейса, и написать заявление о пропаже багажа.

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