Россиянам рассказали, как не дать «умереть» автомобилю в зимнюю стужу

Завести двигатель автомобиля в зимнюю стужу можно, если сохранить тепло, оставшееся под капотом после остановки, или «разогреть» агрегат перед запуском, рассказал NEWS.ru доцент кафедры эксплуатации автотранспорта МАДИ Лев Зиманов. Таким образом он прокомментировал сообщения о предстоящих аномальных морозах до −35 в Центральной России. Специалист добавил, что существует два варианта не дать автомобилю «умереть» в таких погодных условиях.

Есть два возможных варианта: сохранение тепла, оставшегося после остановки двигателя, и разогрев перед его запуском. Если времени у нас проходит не очень много, часа 3–5 в безветренную погоду, то современные автомобили обеспечат запуск с таким интервалом. Здесь вроде бы проблем быть не должно. Но если времени прошло больше или погода ветреная — нужно прогреть двигатель. Дело в том, что на холостом ходу аккумулятор плохо заряжается, так как генератор не выдает ему ток, — отметил Зиманов.

Спикер подчеркнул, что на холостом ходу аккумулятор обеспечивает только «текущую работу автомобиля». Эксперт добавил, что лучше не просто запустить двигатель, а «сделать на нём небольшой кружочек».

Можно запустить авто, проехаться на нём и снова повторить процедуру через несколько часов. Если такой возможности нет, то нужно попытаться сохранить тепло. Проще всего снять аккумулятор и хранить его в тепле, например дома. Другой вариант — хорошо закрыть моторный отсек чехлами, или положить на двигатель какой-нибудь старый тулуп, или пальто. Это на самом деле, особенно в безветренную погоду, помогает. Если же ваш автомобиль стоит в гараже, то здесь можно попытаться перед запуском подогреть двигатель: иногда достаточно бывает прогреть его феном, — подытожил Зиманов.

В ближайшие дни в Центральной России могут ударить 35-градусные морозы. Как cообщили в Гидрометцентре, самая холодная погода ожидается в Ивановской, Ярославской и Костромской областях. По данным синоптиков, cредняя суточная температура может опуститься на 7–12 градусов ниже климатичеcкой нормы. При этом в Москве температура воздуха в эти дни может приблизиться к минус 25 градусам.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфaнд в беседе с NEWS.ru призвал не верить «жёлтеньким» прогнозам погоды. Он отметил, что «ни сейчас, ни через миллион лет» невозможно предугадать ситуацию с погодой на период, превышающий две недели.

Вильфанд напомнил, что сейчас практическая предсказуемость температуры воздуха составляет шесть-семь дней, а для осадков в умеренных широтах — три-четыре дня, а на более длительный срок качество прогноза падает настолько, что профессиональные синоптики не берут его в расчёт.