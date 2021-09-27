Россиянам рассказали, как можно бесплатно путешествовать по миру

Путешествовать по миру можно бесплатно. Для этого нужно подписать контракт о временной работе или совместить туристический отдых с командировкой. Об этом «Москве 24» рассказала основатель туристического агентства Полина Гербер.

По словам специалиста, абсолютно бесплатно заграницу можно попасть, если устроиться волонтёром. В частности, можно поехать помогать беженцам или участникам боевых действий в госпиталях, ухаживать за животными в зоопарках и нацпарках. Такие предложения Гербер советует искать заранее, поскольку приём заявок, как правило, заканчивается за несколько месяцев до начала работы.

Также можно совместить путешествие и командировку. В плане туризма это будет очень выгодно, учитывая, что работодатель оплачивает и проезд, и проживание. Таким способом можно посетить Бали, Таиланд и ОАЭ.

Зачастую это может быть неквалифицированная работа по выращиванию овощных и фруктовых культур в теплицах. Как правило, это пятидневный рабочий день и два выходных, когда в эти дни можно делать что угодно и заниматься своими делами, – рассказала эксперт.

Кроме того, Гербер советует при путешествиях пользоваться каучсерфингом – платформой, где люди друг другу предоставляют бесплатное жилье. При этом, хозяина жилья, у которого турист остановится, необязательно приглашать к себе с ответным визитом.

Ранее сообщалось, что для вакцинированных «Спутником V» россиян в настоящее время открыты 20 направлений, из них в 16 странах туристы не должны сдавать ПЦР-тест и проходить карантин.