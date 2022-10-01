Россиянам рассказали, как «Госуслуги» помогут упростить процесс захоронения Эксперт Кусков: получение свидетельства о смерти на «Госуслугах» упростит захоронение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возможность дистанционного получения свидетельства о смерти на портале «Госуслуг» позволит упростить процесс захоронения для родственников усопшего. Об этом рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.

С 1 октября Минцифры РФ было признано субъектом Федерального реестра меддокументов о смерти в части электронных документов. Это позволит предоставлять гражданам сответствующие свидетельства посредством единого портала «Госуслуг».

Это во многом облегчило бы задачу людям, которые итак находятся в очень угнетенном состоянии и вынуждены решать вопросы связанные с захоронениями, для чего и нужно в первую очередь свидетельство о смерти, — подчеркнул Кусков.

Он также отметил, что доступность сервиса зависит от целого набора факторов, но с точки зрения электронного документооборота это несомненный плюс.

Ранее заместитель главы экономического комитета Совета Федерации Иван Абрамов заявил, что на портале госуслуг следует создать специальный раздел для граждан, подлежащих призыву в вооруженные силы, используя который, они могли бы сообщать об изменениях, которые следует учитывать военным комиссариатам. Это может быть состояние здоровья, семейное положение, наличие брони.

В то же время уведомления о включении в список на отсрочку от частичной мобилизации уже начали приходить IT-специалистам через «Госуслуги». При этом решение об отсрочке принимает комиссия Минобороны, не выдавая справок.