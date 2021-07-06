Россиянам рассказали, что делать с несуществующими долгами в платёжках ЖКХ

Снижение платёжной дисциплины россиян в 2020-м на фоне пандемии привело к тому, что многие управляющие компании понабрали долгов. Не самые честные из них решили возместить свои убытки и рассчитаться с ресурсоснабжающими организациями, приписывая гражданам несуществующие долги, пишут «Известия».

В стране участились случаи, когда людям приходят платёжки по ЖКХ с погашенными или вообще не существующими долгами. Участники рынка рассказали газете, что особенно популярной эта тенденция стала во втором квартале 2021 года.

Россияне жаловались на эту проблему в Москве и Подмосковье, Петербурге, Ленинградской и других областях. По словам экспертов, причиной могут быть как попытки УК закрыть свои дыры в бюджете за счёт жильцов, так и обычный сбой в системе.

После резкого снижения поступлений от граждан многие УК и расчётные центры пытаются восполнить выпавшие доходы любыми путями. Россиян призвали не пугаться таких платёжек и обращаться в компанию или расчётный центр. Обычного одного звонка достаточно, чтобы там провели перерасчёт, но если этого не произошло, эксперты советуют требовать сверки платежей, на основании которой должен быть произведён перерасчёт.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Дмитрий Ионин ранее заявил, что правительство может компенсировать россиянам оплату жилищно-коммунальных услуг путём прямых выплат из федерального бюджета.