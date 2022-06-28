Россиянам рассказали, чего не стоит пить в жару Диетолог Королёва: в жару лучше отказаться от газированных напитков, соков, алкоголя, кофе и ледяной воды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В жару лучше отказаться от газированных напитков, соков, алкоголя, кофе и ледяной воды, рассказала врач-диетолог Маргарита Королёва «Москве 24». В газировке и соках слишком много сахара, они не утолят жажду, а кофе может повысить артериальное давление и нарушить сердечный ритм, объяснила она. Важно, что холодный кофе тоже сохраняет эти свойства.

Королёва посоветовала утолять жажду обычной питьевой водой, но не ледяной.

Не нужно пить ледяную воду, потому как большой перепад температурных условий может привести к проблемам с верхними дыхательными путями, особенно у людей с низким иммунитетом, — сказала диетолог.

По её мнению, важно выпивать не менее 2,5 литра жидкости в день, а для спортсменов — и до трёх литров.

Диетолог Марият Мухина ранее посоветовала добавить в летний рацион ягоды, овощи и зелень, так как в них содержится много жидкости и клетчатки. Она также порекомендовала употреблять продукты с содержанием белка, так как он отвечает за «ремонт» клеточных мембран, синтез антител и выработку гормонов.

Она добавила, что летом организму не нужна дополнительная энергия из еды, чтобы согреться. По словам врача, многим летом просто не хочется есть, так как лишняя пища просто провоцирует набор веса.