Россиянам раскрыли, в каких продуктах их подстерегает сальмонеллез Ветеринар Карданова: сальмонеллы подстерегают нас в еде животного происхождения

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сальмонеллезом — тяжелой острой инфекцией — человек может заразиться после употребления продуктов животного происхождения, рассказала NEWS.ru специалист ФГБУ «Центр оценки качества зерна», ветеринар Зарина Карданова. Эксперт объяснила, что опасные бактерии могут находится в яйцах, мясе, молоке, колбасных изделиях и т.д. Она отметила, что избежать недуга можно, если соблюдать правило «товарного соседства». По ее словам, заболеваемость сальмонеллезом регистрируется круглый год с подъемом в летне-осеннее время.

Соблюдайте правило «товарного соседства»: сырая и готовая к употреблению продукция не должны соприкасаться и находиться в одном месте. Нельзя все купленные продукты складывать в одну сумку без отдельной упаковки. Мясо лучше носить не просто в разных пакетах, но и укладывать отдельно в холодильнике, плотно упаковав. При этом его нужно класть на нижнюю полку, чтобы мясной сок не инфицировал остальную пищу, — заявила Карданова.

Собеседница посоветовала использовать разные доски для разделки сырого мяса и продуктов, не требующих тепловой обработки. Ветеринар добавила, что после разделки курицы, например, необходимо продезинфицировать доску и мочалку хлорсодержащими препаратами, так как не все средства для мытья посуды способны уничтожить болезнетворные микробы.

При обработке дезинфицирующими средствами сальмонелла гибнет в течение 20 минут. Подвергайте продукты тщательной кулинарной обработке. Соблюдая эти простые правила, можно уберечь себя и свою семью от инфицирования опасной болезнью, — подытожила Карданова.

Ранее во Владимире был задержан 46-летний житель Московской области по подозрению в массовом отравлении людей шаурмой. По данным регионального управления Следственного комитета, мужчина поставлял в городские пункты общепита мясо, не соответствующее требованиям безопасности и санитарным нормам.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявлял, что количество отравившихся шаурмой жителей Владимира достигло 107 человек. По его словам, все пострадавшие, среди которых 23 ребенка, обратились за медицинской помощью. Из них около половины были госпитализированы, в ряде случаев врачи диагностировали сальмонеллез. Позднее Роспотребнадзор приостановил работу четырех кафе во Владимирской области.