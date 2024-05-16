Россиянам раскрыли, что можно и нельзя класть в туристический чемодан Тревел-блогер Ансталь: туристам не стоит класть в чемодан зарядные устройства

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Туристам лучше не класть в чемодан зарядные устройства и внешние аккумуляторы, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, для ручной клади точно не подойдут «мыльно-рыльные принадлежности», парфюмерия и ноутбуки.

Не стоит класть в чемодан зарядные устройства и внешние аккумуляторы, они могут пригодиться в любой момент. Мыльно-рыльные принадлежности, дезодоранты, парфюмерию, все, что больше 100 мм — в чемодан. Обезопасьте себя непромокаемыми органайзерами для чемоданов. Если везете ноутбуки, то готовьтесь к тотальному досмотру и проверке, рабочий ли гаджет, — добавила Ансталь.

Эксперт напомнила: чтобы уместить все вещи в один чемодан, следует воспользоваться органайзером. Еще один способ — скатать их в ролик, добавила блогер. Как пояснила Ансталь, это удобно, одежда не будет сильно мяться, так как нет острых углов складок.

Ранее Ансталь рассказала, что лететь на отдых из России в июне выгоднее всего в Турцию или на Кубу. По ее словам, при этом важно учесть, что в этот период на Кубе могут идти дожди. Тем, кто не боится повышенной влажности, эксперт посоветовала присмотреться к Таиланду. Тем, кто планирует отдыхать на российском побережье, Ансталь рекомендовала обратить внимание на Сочи, Анапу и Туапсе.