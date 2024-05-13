Стали известны самые выгодные направления для путешествий в июне Турэксперт Ансталь: в июне выгоднее всего лететь в Турцию или на Кубу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лететь на отдых из России в июне выгоднее всего в Турцию или на Кубу, рассказала NEWS.ru тревел-блогер и руководитель турфирмы Наталия Ансталь. По ее словам, при этом важно учесть, что в этот период на Кубе могут идти дожди. Тем, кто не боится повышенной влажности, эксперт посоветовала присмотреться к Таиланду.

Сейчас можно купить туры в Турцию и на Кубу по хорошим ценам. Но на Кубе июнь — это не сезон, могут быть дожди. Для тех, кто не боится большой влажности, можно посмотреть туры в Таиланд. Также Египет является оптимальным направлением для первого летнего месяца, — уточнила турэксперт.

Тем, кто планирует отдыхать на российском побережье, Ансталь рекомендовала обратить внимание на Сочи, Анапу и Туапсе. Она подчеркнула, что сейчас для этих направлений установились выгодные цены, но добираться до места отдыха может быть неудобно. Эксперт добавила, что, если на море не хочется, можно отправиться на Алтай. Также популярным направлением становится Минск.

Если вы не хотите к морю, то отличным вариантом будет Алтай. Можно съездить в Калининград, на пару дней только. На данный момент набирает популярность Минск. Там открыты все магазины, которые закрылись в России, очень красивый и чистый город, — добавила эксперт.

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян ранее рассказал, что отдых семьи из трех человек в Турции в этом сезоне обойдется примерно в 250 тысяч рублей. По его словам, к концу лета цена вырастет еще на 100 тысяч рублей. Он отметил, что оптимальным месяцем для отдыха является май, поскольку море уже теплое, а цены еще относительно разумны.