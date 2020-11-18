Россиянам предложили картонные гробы

https://static.news.ru/photo/d3a2f47c-299d-11eb-9b6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Гробы из картона появятся в ближайшее время в России. Внешне они ничем не будут отличаться от традиционных деревянных, но станут легче — всего пять килограммов.

При этом у них останется серьёзный запас прочности: они смогут выдержать до 120 килограммов, сообщает MK.RU.

По словам создателей новинки, картонный гроб сгорает в крематории за три минуты, в то время как деревянные — примерно за пятнадцать. Что касается погребения в землю, то на разложение в почве гроба из картона уйдёт приблизительно год, а деревянному для этого требуются десятилетия.

Ритуальная новинка позволит сберечь российские леса, считают авторы идеи. Ежегодно в стране вырубают около 1,2 млн гектаров. Порядка 0,9% уходит на производство гробов.

Ранее NEWS.ru писал, что на фоне пандемии коронавируса в Москве и других российских городах на рынке ритуальных услуг стали появляться гробы со специальными вставками из герметичного оргстекла. Такие дополнения, по словам производителей, позволят близким традиционно попрощаться с усопшими.