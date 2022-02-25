Россиянам посоветовали сохранять спокойствие на фоне переноса авиарейсов

Россиянам не стоит впадать в панику из-за переноса авиарейсов из южных городов России, рейсы откладываются, но все туры сохраняются, пояснил президент Союза туристических агентств Сергей Голов. Он также отметил, что туристам, возвращающимся с отдыха из-за границы, придётся лететь домой несколько дольше из-за закрытия воздушных коридоров, пишет «360».

В первую очередь [стоит] не только сохранять спокойствие, но и предпринимать разумные действия. То есть никакой паники у нас нет. У нас все нормально. Рейсы откладываются, они переносятся, все туры сохраняются, — заверил Голов.

Он уточнил, что люди, которые не хотят воспользоваться купленными туристическими путёвкам в данный момент, могут обратиться в турагентство с просьбой вернуть деньги или перенести отдых на другой срок.