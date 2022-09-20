В осенний период поддержать иммунитет помогут продукты зеленого цвета — яблоки, зеленый лук, травы и зелень, рассказала в интервью РИАМО врач-педиатр Марьям Сайфулина. По словам медика, также стоит обратить внимание на прием витаминов и физические нагрузки, особенно бег.
Сайфулина рекомендовала осенью следить за содержанием в организме витамина D, а также принимать микроэлементы и витамины группы В, поскольку они участвуют в иммунном обмене. Все это содержится во фруктах и овощах зелёного цвета.
Необходимо принимать эти витамины в виде пищевых добавок, а также употреблять в пищу продукты, содержащие эти витамины, например фрукты и овощи, окрашенные в зеленый цвет, это зеленые яблоки, зеленый лук, травы: петрушка, укроп, — уточнила специалист.
Кроме того, лучшей физической нагрузкой для поддержания иммунитета осенью является бег, особенно для людей, у которых есть проблемы в малом тазу. Во время бега в этой области улучшается кровообращение, пояснила врач.
Гастроэнтеролог Софья Маликова ранее заявила, что отрицательные эмоции, характерные для осени, вызывают боли и спазмы в кишечнике. Эксперт отметила, что боли могут быть резкими и вызывать беспокойство. На работу желудочно-кишечного тракта также влияет особенность осеннего питания, когда в рационе начинают преобладать овощи и фрукты, либо сырые, либо плохо обработанные и грязные, либо в виде острых закусок.