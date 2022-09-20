Россиянам посоветовали осенью есть овощи и фрукты зеленого цвета Педиатр Сайфулина: зеленые фрукты и овощи помогут поддержать иммунитет осенью

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В осенний период поддержать иммунитет помогут продукты зеленого цвета — яблоки, зеленый лук, травы и зелень, рассказала в интервью РИАМО врач-педиатр Марьям Сайфулина. По словам медика, также стоит обратить внимание на прием витаминов и физические нагрузки, особенно бег.

Сайфулина рекомендовала осенью следить за содержанием в организме витамина D, а также принимать микроэлементы и витамины группы В, поскольку они участвуют в иммунном обмене. Все это содержится во фруктах и овощах зелёного цвета.

Необходимо принимать эти витамины в виде пищевых добавок, а также употреблять в пищу продукты, содержащие эти витамины, например фрукты и овощи, окрашенные в зеленый цвет, это зеленые яблоки, зеленый лук, травы: петрушка, укроп, — уточнила специалист.

Кроме того, лучшей физической нагрузкой для поддержания иммунитета осенью является бег, особенно для людей, у которых есть проблемы в малом тазу. Во время бега в этой области улучшается кровообращение, пояснила врач.

Гастроэнтеролог Софья Маликова ранее заявила, что отрицательные эмоции, характерные для осени, вызывают боли и спазмы в кишечнике. Эксперт отметила, что боли могут быть резкими и вызывать беспокойство. На работу желудочно-кишечного тракта также влияет особенность осеннего питания, когда в рационе начинают преобладать овощи и фрукты, либо сырые, либо плохо обработанные и грязные, либо в виде острых закусок.