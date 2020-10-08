Россиянам посоветовали ограничить общение детей с бабушками и дедушками

https://static.news.ru/photo/b61f5dbe-0940-11eb-8e3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jan Haas/picture alliance/Global Look Press

Родителям следует ограничить контакты детей с пожилыми родственниками. Это необходимо, чтобы обезопасить и тех, и других от инфицирования коронавирусом, рекомендовал директор Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России Андрей Фисенко.

Он подчеркнул, что COVID-19 не отступает, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности. Специалист рекомендовал воздержаться от посещения общественных мест или больших скоплений людей вместе с детьми.

Кроме того, он напомнил о необходимости носить защитные маски, а также следить, чтобы дети не трогали всё подряд и не тянули после этого руки в рот. Важно, помимо прочего, чаще мыть руки и пользоваться санитайзерами. Хотя последнее следует делать без фанатизма, добавил врач.

Ещё один важный момент. Постарайтесь ограничить контакты детей с родственниками старше 60 лет. Это может быть опасно для пожилых, — цитирует Фисенко пресс-служба Минздрава России.

Он уточнил, что в последние две недели отмечается тенденция к большему выявлению случаев заражения коронавирусом среди детей.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Роспотребнадзоре заявили, что сразу в нескольких десятках российских регионов зафиксирован рост числа заражений коронавирусом.