Россиянам пообещали повышение пенсионного возраста и уменьшение пенсий

В отзыве МГУ на проект бюджета 2022–2024 годов сказано, что в России ожидается повышение пенсионного возраста и уменьшение размера пенсий из-за глобального энергетического перехода. Эксперты уточняют, что несмотря на заложенный переход на альтернативные источники энергии, спрос на углеводороды будет резко сокращаться в ближайшее десятилетие. Об этом пишет URA.RU.

Экономисты предполагают , что в качестве основной меры правительство может снизить запланированные расходы Пенсионного фонда РФ с 7,8% ВВП в 2021 году до 5,9% ВВП в 2036 году.

При этом аналитики МГУ считают, что из-за этого в стране может быть дальнейшее повышение пенсионного возраста, сокращение практики досрочного выхода на пенсию или уменьшение размера самих пенсий.

Ранее стало известно, что лидером в октябре этого года по росту цен на жильё в России стал Краснодар. При этом за год цены на квартиры выросли на 48,45%, до 82,6 тысячи рублей за квадратный метр.

На втором месте по этому показателю оказался Екатеринбург, в котором за месяц вторичка подорожала на 5,3%, до 88,4 тысячи рублей за квадратный метр. На третьем месте — Нижний Новгород, где в октябре жильё выросло в цене на 5,04%.