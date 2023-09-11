Россиянам пообещали осенний «язык тепла» перед зимними морозами Шувалов: от Санкт-Петербурга до Салехарда будет аномальное потепление

Фото: Roman Denisov/Global Look Press

На севере европейской части России, на Северном и Среднем Урале и в северо-западной Сибири в ближайшую неделю ожидается аномальное потепление, сообщил изданию URA.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, температура в эти дни будет будет на 4-5 градусов выше нормы.

Основной прогрев коснется северной половины европейской территории России, Северного и Среднего Урала и северо-западной Сибири. Именно туда вытягивается длинный и ярко выраженный «язык тепла» из центральной Европы. Аномалии температур от Санкт-Петербурга до Салехарда и Нового Уренгоя будут превышать 4-5 градусов, — рассказал метеоролог.

Он отметил, что дневные температуры в Архангельске составят вплоть до пятницы, 15 сентября, от 15 до 20 градусов тепла. В Сыктывкаре ожидается около плюс 20 градусов, в Санкт-Петербурге — 22-24 градуса. При этом на Среднем Урале начало недели не будет «слишком ярким», столбики термометров покажут только плюс 16, но к пятнице антициклон с европейской части России доберется до Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Челябинска. там потеплеет до плюс 20. По словам Шувалова, для середины сентября это «очень неплохой показатель».

Ранее Шувалов сообщил, что в начале рабочей недели москвичей ожидает взлет температуры. По его словам, ежедневно дневные температуры будут подниматься выше 20 градусов тепла. Такая температура продержится до 15 сентября. С 16 числа наступит очередной холодный фронт с северо-запада, после которого можно ждать похолодания. Не исключено, что после наступит новая волна потепления