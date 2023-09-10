Синоптик спрогнозировал возвращение летней погоды в Москве на неделе Синоптик Шувалов: в Москве на следующей неделе ожидается 20–24 градуса тепла

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В начала рабочей недели москвичей ожидает взлет температуры, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, ежедневно дневные температуры будут подниматься выше 20 градусов тепла.

Дневные температуры на неделе будут подниматься выше 20 градусов тепла. К середине недели прогреется аж до +24 градусов. Вероятность дождей при этом крайне мала, что не может не радовать. В столице бабье лето продлится до 15 сентября. С 16 числа наступит очередной холодный фронт с северо-запада, после которого можно ждать похолодания. Не исключено, что после наступит новая волна потепления, — рассказал Шувалов.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов спрогнозировал потепление в Санкт-Петербурге, Пскове, Великом Новгороде, Смоленске и Твери. В выходные в этих регионах ожидается 22–24 градуса тепла. Такая температура сохранится до 13–14 сентября. Он добавил, что во всех других регионах России бабье лето пока не наступит. Шувалов также пообещал хорошую солнечную погоду Приморью. Там воздух прогреется до 20–25 градусов тепла. При этом в Поволжье, Кировской области и Татарстане наступает «женская осень».