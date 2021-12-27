Абрамченко пообещала не допустить резкого роста цен на продукты в 2022 году

Первый вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила в интервью телеканалу «Россия 24» об отсутствии причин для скачкообразного роста цен на продукты в новом году. По её словам, стабильной ситуации в этой области способствовали хороший урожай, собранный в этом году, и меры поддержки, принятые в 2021 году.

По масличным очень хороший урожай — 23 млн тонн. По сахарной свёкле — 40 млн тонн. По зерновым, пшеница в том числе, — 123 млн тонн, 77 млн тонн — пшеница. Очень хороший урожай, — пояснила вице-премьер.

Она также отметила импортируемый характер инфляции 2021 года, заявив, что общемировая продовольственная инфляция составила «31 с небольшим процента», тогда как в России продовольственная инфляция составила 10,9%.

Ранее глава ВЦИОМа Валерий Фёдоров рассказал, что повышение уровня цен на продукты, недвижимость и поездки является для россиян проблемой номер два, немногим уступая переживаниям, связанным с пандемией коронавируса. По его словам, проблема роста цен очень беспокоит людей и не позволяет им, в частности, допустить, что экономический кризис завершён. При этом ответом россиян на инфляцию является поиск рабочих мест с более высоким доходом, а не протесты и демонстрации по этому поводу.