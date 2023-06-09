Россиянам перестанут навязывать услуги к кредиту Центробанк намерен законодательно закрепить запрет на навязывание услуг к кредиту

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Центробанк подготовил поправки ко второму чтению законопроекта о полной стоимости кредита, которые закрепят на законодательном уровне запрет на навязывание любых дополнительных услуг к кредиту, пишут «Известия». Регулятор пояснил, что речь идет о дополнительных действиях, которые направлены на формирование у заемщика ошибочного понимания того, что отказ от этих услуг приведет к отказу банка предоставлять кредит. Представители ЦБ уточнили, что, если эти товары и услуги являются фактическим условием для предоставления кредита и влияют на условия договора, то они должны быть перечислены в заявлении.

Такая норма появилась впервые. Она направлена против навязывания заемщику дополнительных услуг с тем, чтобы у него не складывалось впечатления, что отказ от такой услуги повлечет отказ в кредите, — рассказали изданию в пресс-службе ЦБ.

Любые дополнительные услуги, которые заемщик захочет приобрести вместе с кредитом, должны будут оформляться в отдельном заявлении.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Владислав Резник внес в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается внедрить добровольное страхование имущества от рисков терактов и диверсий. Парламентарий объяснил потребность в новой страховке тем, что изменились реалии в условиях «текущих событий».