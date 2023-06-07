В России предложили внедрить новый вид страхования имущества Депутат ГД Резник предложил принять новый вид страхования имущества от рисков терактов

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Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Владислав Резник внес в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается внедрить добровольное страхование имущества от рисков терактов и диверсий. Соответствующий документ был опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента. Парламентарий объяснил потребность в новой страховке тем, что изменились реалии в условиях «текущих событий».

Предусмотренные действующим законодательством меры, направленные на минимизацию и ликвидацию последствий проявления терроризма, не позволяют на практике в полной мере возместить имущественный ущерб от преступлений террористической направленности, а также создают повышенную нагрузку на бюджет, — сказано в пояснительной записке.

Законодатель отметил, что в мире используется аналогичная практика для решения проблемы возмещения ущерба после осуществления преступлений террористической направленности.

Ранее председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что жители Херсонской области, которые пострадали в результате разрушения Каховской ГЭС и дамбы, получат выплаты от властей в размере от 10 тысяч до 50 тысяч рублей. Он подчеркнул, что размер выплат будет определен в зависимости от степени ущерба.