Стало известно, сколько денег выплатят пострадавшим от ЧС на Каховской ГЭС Пострадавшим от ЧС на Каховской ГЭС жителям Херсонской области выплатят от 10 до 50 тысяч рублей

Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости

Жители Херсонской области, которые пострадали в результате разрушения Каховской ГЭС и дамбы, получат выплаты от властей в размере от 10 до 50 тысяч рублей, сообщил в Telegram председатель правительства региона Андрей Алексеенко. Он подчеркнул, что размер выплат будет определен в зависимости от степени ущерба.

В ближайшие дни начнем выплату компенсаций по 10 и 50 тысяч рублей. После того, как комиссии проведут оценку ущерба домам пострадавших, выплатим компенсации на восстановление жилья, — написал Алексеенко.

По его словам, выплаты пострадавшим организует областной минсоцтруд, для чего каждому жителю подтопленных районов будут оперативно открыты персональные банковские счета. Сейчас региональные власти пытаются обеспечить эвакуированных жителей комфортным жильем и горячим питанием. Также пострадавшим оказывается гуманитарная и иные виды помощи.

В ночь на 6 июня была разрушена Каховская ГЭС и прорвана плотина, расположенная на Днепре выше Херсона по течению. Это вызвало массовое затопление населенных пунктов. По словам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, в зоне затопления оказались около 40 тысяч человек. Заместитель генсека ООН по гуманитарным проблемам Мартин Гриффитс заявил, что организация готова оказать содействие пострадавшим в зоне разрушения.

По словам мэра Новой Каховки Владимира Леонтьева, около 100 жителей Новой Каховки заблокированы в своих домах. Спасатели пытаются вызволить их.