Россиянам описали плюсы от стерилизации кошек

Стерилизация кошки поможет ей избежать ряда заболеваний, связанных с гормональными проблемами, к тому же после этой операции питомцы становятся спокойнее, заявил руководитель отдела пристройства adoption-центра «Муркоша» Ольга Васина. При этом она подчеркнула, что процедура по стерилизации абсолютно безвредна для животного, пишет РИАМО.

Сейчас ветеринария очень развита, поэтому процедура стерилизации абсолютно безопасна, — отметила Васина.

Она уточнила, что перед самой процедурой питомцу нужно сдать анализ крови, а также пройти клинический осмотр и эхокардиографию сердца, чтобы минимизировать риски. Стерилизация кошки сокращает риски развития мочекаменной болезни, гормональных нарушений, онкологии репродуктивных органов и молочных желёз, сообщила Васина. К тому же, по её словам, после этой процедуры кошки становятся спокойнее и легче уживаются с другими животными.

Ранее сообщалось, что причиной развития хронических заболеваний у животного может стать то, что некоторые хозяева не следят за здоровьем своих питомцев и не посещают ветеринара. Любимцы не в состоянии рассказать о своих проблемах со здоровьем, поэтому их владельцы должны тщательно следить за изменениями поведения и ранами домашних животных.