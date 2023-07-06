Россиянам объяснили, в каком случае важно проверить холестерин в крови Терапевт Чернышова посоветовала контролировать уровень холестерина при повышенном давлении

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При повышенном артериальном давлении, стенокардии, установленной ишемической болезни и после перенесенных инфарктов и инсультов важно контролировать уровень холестерина в крови, предупредила врач-терапевт Надежда Чернышова. Она рассказала «Москве 24», что в среднем следует сдавать общий анализ хотя бы раз в год, если не была установлена другая периодичность.

Совершенно точно следует контролировать уровень холестерина людям с повышенным артериальным давлением, с установленной ишемической болезнью сердца, стенокардией, а также перенесшим инфаркты, инсульты, — пояснила специалист.

По словам терапевта, при наследственной предрасположенности к инфарктам, инсультам и гипертонической болезни также необходимо проверять уровень холестерина. Чернышова уточнила, что у таких людей с большой вероятностью развивается атеросклероз в сосудах. Важно контролировать, чтобы не возникали новые бляшки и не нарушалось кровоснабжение мозга и сердца.

Терапевт добавила, что наиболее информативным считается анализ на липидный профиль. Благодаря этой процедуре можно определить количество содержания плохих и хороших холестеринов. Общий анализ при этом дает представление только о процессах, которые происходят в организме.

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