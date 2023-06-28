Диетолог назвала необычный способ укрепить сердце Диетолог Соломатина назвала орех макадамия полезным для укрепления сердца и сосудов

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Употребление ореха макадамия способствует укреплению сердца и является хорошей профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, рассказала в беседе с «Москвой 24» врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, этими качествами орех обладает благодаря высокому содержанию ненасыщенных жирных кислот.

Ненасыщенные жирные кислоты прекрасно воздействуют на сердце, предотвращают заболевания сердечно-сосудистой системы. Они снижают уровень воспаления. Мы знаем, что именно воспаление провоцирует отложение холестерина в сосудистой стенке. Также жирные кислоты в составе ореха понижают уровень плохого холестерина и повышают уровень хорошего, — пояснила врач.

Также она напомнила, что в составе макадамии достаточно много калия, который имеет мочегонное действие и понижает давление, снижая тем самым нагрузку на сердце. А магний, содержащийся в орехе, способствует расширению сосудистой стенки.

При этом диетолог подчеркнула, что макадамия является высококалорийным продуктом, поэтому суточная норма употребления этого ореха для людей с избыточным весом не должна превышать 30 г, остальным достаточно 40–50 г макадамии в день. По словам медика, орехи можно есть не только в качестве перекуса, но и добавлять в основные блюда или салаты, которые будут хорошо насыщать.

Также можно сделать какие-нибудь десерты с добавлением макадамии, — порекомендовала Соломатина.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что орехи и другие продукты с низкой гликемической нагрузкой помогают сдерживать старение. Подобная пища положительно влияет на внешний вид и самочувствие, а также уменьшает риск развития злокачественных опухолей.