Россиянам объяснили, почему звонить с чужого телефона нельзя

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Просить у кого-то телефон ради звонка в наше время неэтично, потому что для многих вся жизнь — в гаджете. Там личные фото, данные, пароли, банковские приложения — человеку в лучшем случае будет неприятно.

Такое мнение выразил директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков в беседе с агентством ПРАЙМ.

Он посоветовал всегда носить с собой зарядку, чтобы можно было сесть в кафе и подзарядить смартфон. Или за небольшую плату, при отсутствии зарядного устройства, можно воспользоваться услугами салонов связи по зарядке.

Незнакомый же человек на улице может подумать, что просящий позвонить — аферист. Потому что на сегодняшний день есть очень много ситуаций, при которых человек может что-то сделать противоправное с вашего смартфона и втянуть вас в неприятности, отметил Кусков.

Наверное, прошли времена, когда можно было бы говорить о том, что у телефона села батарея. Существует масса способов, самое главное — не заставлять человека попадать в неудобное положение, — подчеркнул эксперт.

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