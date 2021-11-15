Россиянам объяснили, почему Израиль пока недоступен для туристов

Несмотря на то что Израиль признал российскую вакцину «Спутник V», организованные туристические поездки в страну будут недоступны до тех пор, пока российский оперативный штаб не примет соответствующего постановления. Об этом «Москве 24» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Для российских туристов Израиль пока недоступен. Организованные поездки невозможны до принятия соответствующего постановления оперативным штабом. Решение израильских властей в данном случае — это конкретно их позиция, — пояснил Горин.

Он добавил, что оперштаб правительства РФ пока не принимал решения об открытии регулярного воздушного сообщения с этой страной. По словам эксперта, только после соответствующего постановления туристические агентства смогут формировать пакетные предложения для желающих посетить Израиль.

При этом он отметил, что не может дать никаких прогнозов касаемо сроков возобновления полётов, и подчеркнул: сейчас все рейсы выполняются исключительно по специальным разрешениям.

Ранее стало известно, что власти Израиля разрешили вакцинированным российским туристам посещать страну с 15 ноября. По имеющимся данным, решение пускать россиян, привитых «Спутником V», было принято в октябре.