Привитых «Спутником V» туристов стали пускать в Израиль

Для российских туристов, которые привились «Спутником V» с 15 ноября открывается Израиль. Об этом на прошлой неделе сообщили РИА Новости в правительственных кругах, но информация подтвердилась лишь сейчас.

Известно, что первого ноября Израиль открыл границы для туристов, привитых вакцинами, одобренными ВОЗ. В список одобренных вошли Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson — Janssen, AstraZeneca, Covishield, Sinopharm, Sinovac. При этом решение пускать россиян, привитых «Спутником V», было принято в октябре, об этом сообщил министр туризма Израиля Константин Развозов.

Ранее гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян заявил, что для отдыха в Египте лучше не выбирать трёхзвёздочные отели. Он пояснил, что за 100 тысяч рублей россияне получат недельный отдых, после которого возникают вопросы к еде и сервису.

Он добавил, что существуют дорогие и недорогие пятизвёздочные отели. Дорогие, по словам эксперта, стоят 200–300 евро в сутки, а недорогие — 80–120 евро. По его мнению, если человек едет отдыхать за 300 тысяч рублей на двоих за неделю, то он получит хороший сервис, качественные питание и напитки.