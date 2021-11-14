Привитых «Спутником V» туристов стали пускать в Израиль

Для российских туристов, которые привились «Спутником V» с 15 ноября открывается Израиль. Об этом на прошлой неделе сообщили РИА Новости в правительственных кругах, но информация подтвердилась лишь сейчас.
Известно, что первого ноября Израиль
Ранее гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян заявил, что для отдыха в Египте лучше не выбирать трёхзвёздочные отели. Он пояснил, что за 100 тысяч рублей россияне получат недельный отдых, после которого возникают вопросы к еде и сервису.
Он добавил, что существуют дорогие и недорогие пятизвёздочные отели. Дорогие, по словам эксперта, стоят 200–300 евро в сутки, а недорогие — 80–120 евро. По его мнению, если человек едет отдыхать за 300 тысяч рублей на двоих за неделю, то он получит хороший сервис, качественные питание и напитки.