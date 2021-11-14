Турэксперт назвал отели Египта, которых лучше избегать

Гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян заявил, что для отдыха в Египте лучше не выбирать трёхзвёздочные отели. Он пояснил, что за 100 тысяч рублей россияне получат недельный отдых, после которого возникают вопросы к еде и сервису. Об этом сообщает URA.RU.

Не надо жить в Египте в трёхзвёздочных отелях. Начинать нужно минимум от четырёх звёзд, и то очень аккуратно выбирать. В Египте нет чёткой градации отелей. Уполномоченному органу нужно строже подходить к раздаче звёзд, — поделился Мкртчян.

Он добавил, что существуют дорогие и недорогие пятизвёздочные отели. Дорогие, по словам эксперта, стоят 200–300 евро в сутки, а недорогие — 80–120 евро. По его мнению, если человек едет отдыхать за 300 тысяч рублей на двоих за неделю, то он получит хороший сервис, качественные питание и напитки.

Ранее российская путешественница рассказала, во сколько ей обошёлся шестидневный отдых в Стамбуле поздней осенью на двоих. Она не покупала путёвку и организовала всё сама. Билеты на двоих стоили 30 тысяч рублей, гостиница на шесть ночей — 27 тысяч. Под роликом она предупредила россиян, что лучше брать гостиницу подальше от центра города.