Россиянка назвала цену за отдых в Стамбуле дикарём поздней осенью

Российская путешественница рассказала, во сколько ей обошёлся шестидневный отдых в Стамбул поздней осенью на двоих. Она не покупала путёвку и организовала всё сама. Видео с её подсчётами опубликовано в Instagram.

Билеты на двоих стоили 30 тысяч рублей, гостиница на шесть ночей — 27 тысяч. Под роликом она предупредила россиян, что лучше брать гостиницу подальше от центра города.

На ПЦР-тесты для двоих туристы потратили 8200 рублей. Походы по музеям обошлись в 10 тысяч рублей, а питание в ресторанах и уличных кофейнях — в 15 тысяч. На подарки друзьям пара потратила 20 тысяч рублей, на шопинг — ещё 30 тысяч. Сотовая связь (роуминг) стоила 5400 рублей.

В комментариях некоторые пользователи отметили, что шестидневное путешествие обошлось слишком дорого и хотя бы авиабилеты можно было найти подешевле.

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