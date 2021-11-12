На курортах Египта нашествие скорпионов

На египетском курорте в городе Асуан (он находится в глубине материка на реке Нил. — NEWS.ru) наблюдается нашествие скорпионов. Более 450 человек уже покусали, трое из них погибли, сообщает ВВС.

Причиной происходящего называют сильные штормовые ветры. 12 ноября в районе реки были сильные ливни и град с грозой, которые и принесли в город скорпионов.

Из-за такой погоды в этом района Египта также возможно нашествие змей, предупредили местные власти. Они разослали в медучреждения города дополнительные дозы противоядия. Особенно внимательными попросили быть туристов вблизи гор и пустыни, избегать мест рядом с деревьями.

Медики не торопятся массово прививать население, чтобы сэкономить дозы для экстренных случаев. Людей призывают оставаться дома.

В Египте обитают два вида самых смертоносных в мире толстохвостых скорпионов. При укусе у человека затрудняется дыхание, заметно подёргивание мышц и необычные движения головы. Если не вколоть противоядие, он может погибнуть уже через час.

Яд скорпиона может стать основой для создания лекарства от коронавируса, ранее заявили учёные из Абердинского университета в Шотландии и Университета Суэцкого канала в Египте. Их яд содержит «удивительный коктейль» из биологически активных пептидов, некоторые из которых обладают сильным антибактериальным и противовирусным действием, говорится в исследовании.