Коронавирус предложили лечить ядом скорпиона

Яд скорпиона может стать основой для создания лекарства от коронавируса, говорится в исследовании учёных из Абердинского университета в Шотландии и Университета Суэцкого канала в Египте. Об этом говорится в пресс-релизе, который был опубликован на сайте одного из вузов.

Их яд содержит «удивительный коктейль» из биологически активных пептидов, некоторые из которых обладают сильным антибактериальным и противовирусным действием, — отмечается в документе.

Идея учёных состоит в том, чтобы очистить яд от токсинов и выделить те биологически активные вещества, которые входят в состав секрета этих насекомых.

Ранее в американской компании Pfizer рассказали о создании эффективного средства от коронавируса, которое способно на 89% сократить риск госпитализаций и летального исхода после перенесённого COVID-19.

По словам исполнительного директора Pfizer Альберта Бурлы, новый препарат позволит избежать 9 из 10 госпитализаций при заражении COVID-19.