Россиянам объяснили, можно ли носить украшения зимой Врач Савина посоветовала не носить украшения зимой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зимой лучше отказаться от ношения украшений на улице, рассказала врач-косметолог Анастасия Савина. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист подчеркнула, что в первую очередь следует обратить внимание на открытые участки лица и тела. Так, если шапка не закрывает мочки ушей, при сильных морозах стоит снять серьги.

В первую очередь стоит обратить внимание на открытые участки лица и тела. Например, часто бывает так, что мочки полностью не покрываются шапкой и при этом на них надеты серьги. При сильных морозах лучше снимать украшения, — пояснила косметолог.

Кроме того, важно правильно подобрать одежду для выхода на улицу. Савина посоветовала использовать высокие воротники и шарфы, которые будут прикрывать нижнюю часть лица и закрывать нос при низких температурах. Рекомендуется также первым слоем надевать вещи из плотных хлопковых тканей, чтобы избежать раздражения кожи. Уже поверх можно носить шерстяные и другие теплые изделия.

Косметолог Мадина Байрамукова ранее рассказала, что зимой коже нужны глицерин, витамины группы А, Е и алоэ. По ее словам, все эти элементы помогают коже выстоять в борьбе с морозами и ветрами, питая, увлажняя и восстанавливая естественный гидробаланс.