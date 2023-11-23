Косметолог рассказала, как спасти кожу лица от мороза и ветра Косметолог Байрамукова: зимой коже нужны глицерин, алоэ и витамины

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Средства для ухода за кожей лица в зимнее время должны содержать гиалуроновую кислоту, глицерин, витамины группы А, Е, алоэ, рассказала NEWS.ru косметолог, пластический хирург Мадина Байрамукова. По ее словам, все эти элементы помогают коже выстоять в борьбе с морозами и ветрами, питая, увлажняя и восстанавливая естественный гидробаланс.

Обязательно очищайте кожу лица. Скрабы и агрессивные очищающие маски отложите в сторону, чтобы избежать шелушений и воспаления, особенно в мороз и ветреную погоду. Используйте деликатные средства на основе масел или рассчитанные на людей с чувствительной кожей: липидовосстанавливающие кремы-гели или гидрофильное масло, — сказала специалист.

Она также порекомендовала обратить внимание на средства, включающие в себя пантенол, ценные масла и экстракт конского каштана. По словам эксперта, такая косметика создает защитную пленку, которая предохраняет эпидермис от негативных воздействий окружающей среды.

Ранее косметолог Роза Герлиани ранее рассказала, что частая смена уходовой косметики, использование лаков для волос и сухих шампуней, злоупотребление сахаром, курение и редкая смена наволочек могут негативно отразиться на состоянии кожи. По ее словам, новые средства для ухода являются стрессовым фактором для кожи.