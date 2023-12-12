Россиянам объяснили, какой лопатой лучше убирать снег Строительный эксперт Васильев: убирать снег лучше лопатой с рельефным ковшом

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Убирать снег лучше лопатой с черенком из алюминия и совком из пластика, но с металлическими краями рассказал NEWS.ru строительный эксперт Федор Васильев. Он отметил, что нагрузку на спину снизит модель с анатомическими изгибами.

Отдайте предпочтение лопатам с черенком из алюминия и совком из пластика, так как они более легкие. Лучше всего, чтобы кромка совка тоже была обита металлической пластиной. Для водителей идеал — компактная лопата с черенком, не превышающим одного метра, либо складная. Облегчит нагрузку на спину анатомический изгиб черенка, — добавил Васильев.

По его словам, лопаты с пластиковым ковшом довольно гибкие, но чаще ломаются. Собеседник объяснил, что данная часть лопаты должна крепиться к черенку заклепками или шурупами, а не с помощью клея.

Второй важный момент — рельефные направляющие на рабочей поверхности. Они придают ковшу жесткости и служат дополнительным усилением конструкции, — подытожил Васильев.

Ранее о снегопадах в столице предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, стоит ожидать обильных осадков, из-за которых на улицах столицы появятся сугробы рекордной высоты. Вильфанд добавил, что скорость ветра в выходные составит от 7 до 11 м/с, а в понедельник вырастет до 15 м/с.