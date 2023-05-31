Россиянам объяснили, как выбрать хорошего мастера по установке кондиционера Эксперт по бытовой технике Метко призвал доверять друзьям при выборе установщика кондиционеров

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Многие люди устанавливают кондиционер не через компанию, а через мастеров напрямую, смотря объявления на разных площадках, заявил NEWS.ru эксперт по кондиционерам Валерий Метко. По его словам, для подбора умелого специалиста стоит действовать по принципу сарафанного радио. Чтобы не нарваться на дилетанта, необходимо самостоятельно посмотреть ролики в Сети о том, как правильно устанавливать кондиционер.

Лучше всего использовать сарафанное радио, друзьям и знакомым где-то установили, они очень довольны, таким каналом можно смело пользоваться. Я бы даже в первую очередь рекомендовал подходить к решению вопроса именно этим путем. Перед тем как приглашать монтажника, обязательно посмотрите в интернете ролики, как правильно устанавливать кондиционер, потому что [на рынке] куча дилетантов, которые хотят заработать, а потом люди жалуются, что заплатили много денег и ничего не работает, — сказал Метко.

Эксперт посоветовал платить за установку от 7 до 12 тысяч рублей, потому что в таком ценовом диапазоне должен работать хороший мастер с приличными комплектующими.

Ранее Метко рассказал, что большинство современных кондиционеров имеет все необходимые функции, среди которых охлаждение, обогрев и осушение. По его словам, другими важными и обязательными свойствами кондиционера являются вентиляция, фильтрация и увлажнение воздуха. Эксперт подчеркнул, что приличный кондиционер на российском рынке можно найти за 15–20 тысяч рублей.