Названы обязательные функции хорошего кондиционера Эксперт Метко: важными свойствами кондиционера являются вентиляция и фильтрация воздуха

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Большинство современных кондиционеров имеет все необходимые функции, среди которых охлаждение, обогрев и осушение, рассказал NEWS.ru эксперт в области бытовой техники Валерий Метко. По его словам, другими важными и обязательными свойствами кондиционера являются вентиляция, фильтрация и увлажнение воздуха.

Сейчас большинство кондиционеров имеют все необходимые функции: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, фильтрация воздуха, увлажнение воздуха. Все кондиционеры, даже самые недорогие, снабжены этими функциями. Есть дополнительные функции ионизации и светодиоды, которые истребляют вирусы микробов, фильтры, но все это второстепенная задача кондиционера, — отметил Метко.

Эксперт подчеркнул, что функция «осушение» необходима проживающим на первом этаже людям, особенно если на этаже влажно, а вот обогрев может понадобиться во время межсезонья.

Осушение поможет при высокой влажности на первом этаже, чтобы не было плесени на стенах. Охлаждение необходимо при жаре, обогрев нужен во время межсезонья. Зима заканчивается, начинается весна, отопление отключили, а если прохладный день, при обогреве в квартире будет комфортнее, — добавил Метко.

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