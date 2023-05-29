Названа средняя цена на кондиционеры в России Эксперт по бытовой технике Метко: кондиционеры в России в среднем стоят 15-20 тысяч рублей

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Приличный кондиционер на российском рынке можно найти за 15-20 тысяч рублей, рассказал NEWS.ru эксперт в области бытовой техники Валерий Метко. По его словам, сейчас в России распространились японские и корейские торговые марки кондиционеров, но сейчас пользуются спросом китайские бренды, поскольку качество даже недорогой китайской техники довольно приличное.

Корейские марки дешевле, а японская техника дороже, широкий модельный ряд, но сейчас популярны китайские бренды. Большинство россиян может смело покупать китайскую технику, тем более что, как правило, все корейские и японские бренды изготавливаются в Китае. Сейчас за 15-20 тысяч можно найти приличный кондиционер китайского бренда, — сказал Метко.

Ранее Метко рассказал, что большинство современных кондиционеров имеет все необходимые функции, среди которых охлаждение, обогрев и осушение. По его словам, другими важными и обязательными свойствами кондиционера являются вентиляция, фильтрация и увлажнение воздуха. Эксперт подчеркнул, что функция «осушение» необходима проживающим на первом этаже людям, особенно если на этаже влажно, а вот обогрев может понадобиться во время межсезонья.