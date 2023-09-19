Россиянам назвали простой способ улучшить финансовое состояние Эксперт Дроздова: отказ от сигарет и алкоголя сэкономит 100 тысяч рублей в год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне тратят десятки тысяч рублей на покупку сигарет и спиртного, сообщила NEWS.ru финансовый, инвестиционный эксперт Елена Дроздова. По ее словам, если отказаться от табачной и алкогольной продукции, за год можно сэкономить более 100 тысяч рублей, вложив их в собственное развитие или устроив себе путешествие.

Она отметила, что ежедневная покупка пачки сигарет за 190 рублей за год оборачивается расходами свыше 37,3 тысячи рублей. Если же человек покупает в неделю две бутылки спиртного по 700 рублей каждая, значит в год он расходует на алкоголь 67,2 тысячи рублей.

Расходы на сигареты и спиртное — 104,5 тысячи рублей. Эти деньги можно инвестировать в себя: купить абонемент в спортклуб, отправиться в мини-путешествие или приобрести путевку на большее количество дней. Можно купить себе или в подарок ноутбук, смартфон, фотоаппарат. Собрать себе или детям небольшую домашнюю библиотеку, купить себе или в подарок дорогостоящие билеты на балет, концерт и любые другие шоу, — рассказала Дроздова.

Ранее эксперт по финансам Мария Кузнецова рассказала, что желающим накопить деньги важно проанализировать свои доходы и расходы, а также начать вести личный бюджет. Кроме того, она посоветовала повышать финансовую грамотность, чтобы эффективно инвестировать сбережения, спасая их от инфляции.