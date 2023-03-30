Россиянам назвали действенные способы борьбы с привычками Врач Игумнов посоветовал найти полезную замену вредным привычкам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для борьбы с вредными привычками нужно находить им полезную замену, считает аведующий Врачебно-физкультурным диспансером Люберецкой ОБ Александр Игумнов. В беседе с «Радио 1» эксперт пояснил, что важно уделять себе, своему состоянию и саморазвитию как можно больше времени и внимания.

Если уже есть вредные привычки, нужно стараться пересмотреть их и найти что-то новое для себя. Чем больше времени будете уделять себе, тем будет легче. Можно заменить вредную привычку на активный образ жизни, то есть путешествовать, устраивать велопрогулки, пешие прогулки, общаться с другими людьми, — отметил Игумнов.

Он уточнил, что алкогольная зависимость часто возникает из-за сложностей при социализации. По его словам, алкоголь развязывает язык, из-за чего общение дается проще. Для борьбы с привычками важно посмотреть, в каком окружении человек находится. В случае, если победить зависимость не получается самостоятельно, нужно обратиться к специалистам: наркологам, диетологам или психологам.

Клинический психолог Михаил Хорс объяснил, что между зависимостью и вредной привычкой есть существенная разница. По его словам, бороться с привычками проще и, избавляясь от них, человек не чувствует себя хуже. В случае с зависимостью важно признать, что это именно она.

Нейропсихолог Бибигуль Кушалиева ранее предупредила, что зависимость от сериалов может негативно отразиться на восприятии человеком реального мира. По ее словам, в современном мире сериаломания широко развилась из-за свободного доступа в интернет и к онлайн-кинотеатрам.