Россиян предупредили о потере связи с миром из-за сериалов Нейропсихолог Кушалиева предупредила о потере связи с миром из-за любви к сериалам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зависимость от сериалов может негативно отразиться на восприятии человеком реального мира, предупредила нейропсихолог Бибигуль Кушалиева. В разговоре с «Москвой 24» она отметила, что в современном мире сериаломания широко развилась из-за свободного доступа в интернет и к онлайн-кинотеатрам.

По словам психолога, зависимый от сериалов начинает подменять собственную жизнь на ту, которую видит на экране. Она пояснила, что это может быть связано с тем, что в реальной жизни человеку не хватает настоящих эмоций и чувств.

Здесь мы можем говорить о подмене собственной жизни на более яркую, которую нам демонстрируют с экрана: мы проживаем чувства, эмоции, которых в реальной жизни, возможно, лишены, — уточнила специалист.

Психолог объяснила, что в любви к кино нет ничего плохого, но она не должна перерастать в манию. Кушалиева также предупредила о развитии социофобии и потере связи с реальностью из-за чрезмерной любви к сериалам.

Психолог Марина Гладышева ранее рассказала о возникновении зависимости от азартных игр из-за тяги к легким деньгам или к проживанию самого состояния зависимости. По ее словам, у игроманов часто есть и другие привычки — курение, тяга к алкоголю или наркотикам.