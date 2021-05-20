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Россиянам напомнили о необходимости спецправ для управления квадроциклом

14:30, 20 мая 2021
Фото: pixabay.com

Управлять квадроциклом можно только с соблюдением правил дорожного движения и при наличии удостоверения тракториста-машиниста. Об этом сообщили «360» в пресс-службе МВД.

В ведомстве напомнили, что квадроцикл является таким же транспортным средством, как автомобиль или мотоцикл. Кроме того, наказание за совершение правонарушения при управлении им также назначается на общих основаниях в соответствии с российским законодательством.

К движению квадроциклов предъявляются те же требования правил дорожного движения, что и к остальным транспортным средствам, допущенным к передвижению по дорогам общего пользования, — рассказали в МВД.

Получить удостоверение машиниста-тракториста можно в подразделениях Гостехнадзора.

Нарушение правил дорожного движения при езде на этом транспортном средстве нередко заканчивается трагически. Так, в Сочи мужчина вместе со своим семилетним сыном катался на квадроцикле и упал с обрыва. Мальчику удалось выжить, а его отец погиб.

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