Россиянам напомнили о необходимости спецправ для управления квадроциклом

Управлять квадроциклом можно только с соблюдением правил дорожного движения и при наличии удостоверения тракториста-машиниста. Об этом сообщили «360» в пресс-службе МВД.
В ведомстве
К движению квадроциклов предъявляются те же требования правил дорожного движения, что и к остальным транспортным средствам, допущенным к передвижению по дорогам общего пользования, — рассказали в МВД.
Получить удостоверение машиниста-тракториста можно в подразделениях Гостехнадзора.
Нарушение правил дорожного движения при езде на этом транспортном средстве нередко заканчивается трагически. Так, в Сочи мужчина вместе со своим семилетним сыном катался на квадроцикле и упал с обрыва. Мальчику удалось выжить, а его отец погиб.