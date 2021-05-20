Россиянам напомнили о необходимости спецправ для управления квадроциклом

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«Почта России» готова заниматься доставкой на дом вина, но не крепкого алкоголя. Об этом сообщили в компании журналистам РИА Новости.

В организации подтвердили, что входят в рабочую группу правительства по разработке проекта дистанционной продажи алкоголя. Однако сейчас решение находится на ранней стадии проработки. Подчеркнём, что дистанционная продажа крепкого алкоголя не...